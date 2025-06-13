ترامب يتعثر على سلم طائرة الرئاسة ويثير موجة سخرية وتكهنات صحية

تعثر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أثناء صعوده سلم طائرة الرئاسة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، فبعد حديثه مع الصحافيين في موريس تاون بنيوجيرسي، الأحد الماضي، صعد إلى الطائرة في طريقه إلى كامب ديفيد، وكان وزير الخارجية، ماركو روبيو، يرافقه، لكنه تعثر أثناء صعوده السلم.

وعثرات الرؤساء الأميركيين لا تُعدّ أمراً جديداً، خصوصاً على درجات سلم الطائرة الرئاسية، حيث تعرّض لها الرئيس باراك أوباما، وكذلك الرئيس رونالد ريغان، والرئيس جيرالد فورد، كما سقط الرئيس السابق جو بايدن أكثر من مرة، وسخر منه ترامب مراراً بسبب ذلك.

لكن الجديد، أن ترامب تعرّض للموقف نفسه بعد استهزائه ببايدن بسبب عثراته الكثيرة، ففي صيف عام 2023، سخر ترامب من بايدن لسقوطه في حفل تخرّج القوات الجوية في كولورادو، وقال إنه «لم يكن مُلهِماً» للخريجين أن يروا الرئيس آنذاك يسقط فوق كيس رمل.

كما صرّح في العام ذاته: «جو بايدن لا يستطيع حتى صعود درج على متن الطائرة الرئاسية».

وفي وقت لاحق من عام 2023، قال ترامب إن بايدن يستخدم «درج الأطفال» على متن الطائرة الرئاسية، وإنه «لا يستطيع صعود أو نزول تلك الدرجات».

عثرات بايدن

من جهتها، حوّلت قناة «فوكس نيوز»، عثرات بايدن إلى قصص متعددة على موقعها الإلكتروني وعلى الهواء، حيث أصبحت موضوعاً للنقاش بين وسائل الإعلام اليمينية.

وانتشر مقطع فيديو لعثرات بايدن على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وحصد ملايين المشاهدات، حيث انطلقت شائعة بأن الرئيس يستخدم «دعامة ساق مخفية» بعد تعثره على درجات سلم الطائرة الرئاسية.

نظريات مؤامرة

ومثل هذه الادعاءات تنتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام متابعون بتكبير صور ساقي الرئيس ترامب (79 عاماً)، التي التُقطت بعد تعثره، الأحد الماضي، أثناء صعوده الدرج إلى الطائرة الرئاسية.

ونفى مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، هذه الادعاءات، واصفاً إياها بـ«نظريات مؤامرة يُروّج لها مختلون عقلياً يختبئون وراء منصات التواصل الاجتماعي»، على حد تعبيره.

وقال تشيونغ في تصريح لصحيفة «الإندبندنت»: «لطالما كان الرئيس أكثر الرؤساء شفافية في التاريخ، ويُظهر التقرير الطبي الأخير، الذي صدر بوضوح لا لبس فيه، أنه في أفضل حالاته الصحية»، في إشارة إلى تقرير طبيب البيت الأبيض، الكابتن البحري شون باربابيلا، الذي أصدره في أبريل الماضي، وأكد أن ترامب يتمتع بصحة جيدة.

دعامات وانتفاخات

وعلّق مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي على ما بدا أنه علامات على بنطال الرئيس، وجاء في منشور وصل إلى أكثر من 17 ألف شخص على منصة «إكس»، من دون تقديم أي دليل: «ترامب ليس على ما يرام.. سقوطه على درج طائرة الرئاسة سببه دعامات في ساقيه تحت ركبتيه».

ونشر حساب بارز «مُخصص لفضح التطرف اليميني»، صوراً مُقرّبة لساقي الرئيس في حديقة الورود يوم التاسع من يونيو الجاري، بعد يوم من التعثر، حيث تساءل المُعلّق: «ما الذي يحدث هنا؟»، وقام بمشاركة صور لما يبدو أنها انتفاخات في ساقي ترامب، والتُقطت الصور أثناء تفقد ترامب مشروع البناء في الحديقة الجنوبية.

وعلّق آخر: «ترامب ليس مستقراً بما يكفي للمشي على العشب الكثيف، ويحتاج إلى سطح مستوٍ ودعامات للساق».

علامات مزعومة

وتُظهر الصور الملتقطة من المشهد نفسه الرئيس ترامب وهو يعود إلى البيت الأبيض سيراً على العشب.

وتكهّن آخرون بأن العلامات المزعومة على بنطال ترامب تُشير إلى أنه يضع «قسطرة فولي»، وهي جهاز يُصرّف البول من المثانة إلى كيس تجميع خارج الجسم عندما لا يستطيع الشخص التبول بنفسه أو لأسباب طبية مختلفة.

وقال أحد المتابعين على «إكس»: «اعتاد الزعيم الكوبي الراحل، فيدل كاسترو، ارتداء قسطرة الساق هذه ليتمكن من الوقوف وإلقاء خطاباته الطويلة»، مضيفاً: «إنها مسألة سياسية».

ونشرت مجموعة «جمهوريون ضد ترامب» صورة للرئيس على حسابها في «إكس»، خلال بطولة «يو إف سي 316»، يوم السبت الماضي، في نيوجيرسي، وسأل الحساب متابعيه الذين يزيد عددهم على 900 ألف متابع: «هل يرتدي دونالد ترامب قسطرة فولي؟». عن «الإندبندنت»

• البيت الأبيض اعتبر «الدعامة» في ساق الرئيس مجرد ادعاءات ونظريات مؤامرة يُروّج لها بعض مستخدمي منصات «التواصل».