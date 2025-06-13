«تايم» الأميركية تطرح نسخة فرنسية نهاية 2025

تعتزم مجلة «تايم» الأميركية، المعروفة بأغلفتها اللافتة وباختيارها سنوياً لشخصية العام، إصدار نسخة باللغة الفرنسية في نهاية عام 2025، على ما أعلنت المجلة ومجموعة «360 بزنس ميديا»، التي تنشر أيضاً نسخة فرنسية من مجلة «فوربس».

وفي أول ترخيص دولي لمجلة «تايم»، التي انطلقت قبل 102 سنة، ستكون «تايم فرانس» عبارة عن عدد مطبوع يصدر كل ثلاثة أشهر ويتألف من 200 صفحة، بحسب بيان. كما سيصاحبها موقع إلكتروني، جرى إطلاقه في أكتوبر الماضي، وأشار البيان إلى أن الإصدار الجديد سيضم «محتويات أصلية بالفرنسية» مع مقالات مختارة من النسخة الأميركية، وسيتم تشكيل فريق تحرير فرنسي «في الأشهر المقبلة».