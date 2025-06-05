الحر والجفاف يهددان محصول القمح في الصين

تضررت أجزاء من «حزام القمح» الصيني في مقاطعتَي شنشي وخنان بشدة جراء الطقس الحار والجاف، حيث تسببت الشمس في تشقق التربة وحرق محصول القمح قبل أن ينضج.

وفي الشهر الماضي، سجلت شنشي أعلى متوسط درجات حرارة لها منذ بدء تسجيل البيانات عام 1961، تجاوزت الأربعينات، وفي حين أن الأرقام الرسمية ستصدر بعد ستة أسابيع تقريباً، أبلغ أكثر من 12 مزارعاً في المنطقة عن خسائر وحصاد ضئيل، انخفض بما يصل إلى النصف لدى البعض.

في بعض أجزاء المقاطعة، كان الجفاف شديداً لدرجة أن المزارعين قدموا موعد الحصاد أسبوعاً، ورغم أن الأمطار هطلت في الأيام الأخيرة، ما جلب بعض الراحة، فإنها هددت أيضاً بتعطيل الحصاد لمن كانوا ينتظرونه.

من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الجفاف سيدفع الصين إلى استيراد المزيد من القمح، على الرغم من أن ذلك سيكون بمثابة خبر سار للمزارعين في أماكن مثل أستراليا التي تتوقع مخزونات قمح عالية في نهاية الموسم، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض الواردات الصينية.