علاقة وثيقة تربط الملك تشارلز بحفيدته الأميرة شارلوت

يقضي الملك تشارلز، البالغ من العمر 76 عاماً، وقتاً أطول في قلعة وندسور، بالقرب من منزل الأمير ويليام والأميرة كيت ميدلتون وأطفالهما الثلاثة، وغالباً ما يكون مع أحفاده، وتربط الأميرة شارلوت علاقة وطيدة بجدها الملك تشارلز.

وقالت الكاتبة الملكية إنغريد سيوارد، لمجلة «بيبول» في مقالها الحصري لهذا الأسبوع: «أراد ذات مرة ابنة، وأعتقد أن علاقته بحفيدته جيدة جداً»، وتعكس هذه الملاحظة ما كشفته الأميرة الراحلة ديانا في كتاب «ديانا: قصتها الحقيقية» لأندرو مورتون، أن تشارلز لطالما تمنى إنجاب ابنة.

وقالت ديانا عن ولادة ابنها الثاني الأمير هاري: «عرفت أن هاري سيكون صبياً، لأنني رأيت ذلك في صورة الأشعة، لطالما أراد تشارلز فتاة، أراد طفلين، وأراد فتاة».

جلبت ولادة شارلوت عام 2015 فرحة غامرة للعائلة المالكة، وبصفتها الابنة الوحيدة للأمير ويليام والأميرة كيت، سرعان ما تولت دوراً محورياً، وأثارت إعجاب الكثيرين، بمن فيهم جدها، بشخصيتها المختلفة وثقتها بنفسها.

ويقول أحد المطلعين على شؤون القصر لمجلة «بيبول»: «إنها فطرية، وقد شاركت المناسبات الملكية بكل سهولة».

إلى جانب انحناءاتها المتقنة وظهورها الهادئ، شوهد تشارلز أيضاً وهو يرتدي سوار صداقة، من المرجح أن شارلوت قد صنعته له، وهو رمز صغير، لكنه يدل على الرابطة الشخصية بينهما، وأتمت الابنة الوحيدة للأمير ويليام والأميرة كيت عامها الـ10 في الثاني من مايو، بعد عام شكّل اختباراً للعائلة لم يسبق له مثيل.

في مارس 2024، أعلنت الأميرة كيت أنها كانت تخضع لعلاج السرطان، كما تم الإعلان عن تشخيص إصابة الملك تشارلز بالسرطان في فبراير من ذلك العام، ولايزال العلاج مستمراً.

وقالت أميرة ويلز بمقطع فيديو، في سبتمبر، معلنة انتهاء علاجها الكيميائي: «لقد كان الأمر صعباً للغاية علينا كعائلة»، وتضمن ذلك الفيديو لمحات للأميرة شارلوت وشقيقيها الأمير جورج (11 عاماً) والأمير لويس (سبعة أعوام)، وهم يضحكون ويلعبون على الكثبان الرملية، في إظهار للقوة والاستقرار اللذين طالما سعت العالة المالكة لتعزيزهما والحفاظ عليهما.

ويعود الفضل في جزء كبير من هذه الحياة الطبيعية إلى والدي كيت، كارول ومايكل ميدلتون، اللذين لايزالان منخرطين بعمق في حياتهما. ويقول مصدر مطلع في القصر: «يوفر آل ميدلتون هذا الاستقرار».

وقد أدخلت شارلوت شغف أساور الصداقة، الذي يتبناه الكثيرون في بريطانيا، إلى العائلة المالكة، ما دفع ويليام وجورج وحتى جدها الملك إلى ارتداء أساور يدوية الصنع، وارتدى أمير ويلز زياً يحمل علامة «بابا» خلال زيارة ملكية إلى جنوب إفريقيا في نوفمبر.

وهناك أسئلة شائكة تنتظر شارلوت ووالديها، وهم يتعاملون مع تعقيدات وضعها الفريد كأميرة بديلة لجورج، الوريث المستقبلي. إنه وضع هش ومحفوف بالمخاطر المحتملة، وهو ما أوضحه عمها هاري، الذي نشأ أيضاً كأمير بديل، بوضوح تام. عن «بيبول»

. بصفتها الفتاة الوحيدة للأمير ويليام والأميرة كيت، سرعان ما تولت شارلوت دوراً محورياً، وأثارت إعجاب الكثيرين، بمن فيهم جدها.