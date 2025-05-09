ترشيح «مُؤثرة» لمنصب «الجراح العام لأميركا»

اختار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الدكتورة كيسي مينز لمنصب «الجراح العام لأميركا»، وتعد مينز شخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي في مجال الصحة، ومقرّبة من وزير الصحة الأميركي، روبرت كينيدي الابن.

وصرّح ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء الماضي، بأن مينز تتمتع بمؤهلات «لا تشوبها شائبة»، في إشارة إلى شعار «لنجعل أميركا صحية مرة أخرى»، وأنها ستعمل على القضاء على الأمراض المزمنة، وتحسين صحة الأميركيين ورفاههم.

ويتم ترشيح الجراح العام لأميركا من قبل رئيس الولايات المتحدة، ويؤكده مجلس الشيوخ، ويجب تعيين الجراح العام من بين أعضاء السلك النظامي لهيئة الصحة العامة الأميركية، ولديهم تدريب متخصص أو خبرة كبيرة في برامج الصحة العامة.

وعملت مينز وشقيقها عضو جماعات الضغط السابق، كالي مينز، كمستشارين رئيسين لحملة كينيدي الرئاسية لعام 2024، التي كانت فرص فوزه بها ضئيلة، وساعدا في تأييده لترامب الصيف الماضي. وظهر الاثنان مع بعض أكبر مؤيدي ترامب، وحظيا بإشادة من المحلل السياسي المحافظ تاكر كارلسون، ومقدم البرامج الصوتية جو روغان، وكالي مينز مستشار في البيت الأبيض، يظهر بشكل متكرر على شاشات التلفزيون للترويج لقيود على برنامج «سناب»، وإزالة الفلورايد من مياه الشرب، وغيرها من بنود جدول أعمال وزارة الصحة الحالية.

ومينز ليست لديها خبرة حكومية، وقد انسحبت من برنامج طبي، قائلة إنها أصيبت بخيبة أمل من الطب التقليدي، وأسست شركة «ليفيلز» للتكنولوجيا الصحية، التي تساعد المستخدمين على تتبع نسبة السكر في الدم ومقاييس أخرى. كما تجني المال من المكملات الغذائية والكريمات والشاي، وغيرها من المنتجات التي ترعاها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

في المقابلات والمقالات، تركز مينز وشقيقها على عدد هائل من التأثيرات التي تلقي باللوم عليها في المشكلات الصحية في البلاد، بما في ذلك «تكتلات الأغذية الفاسدة» التي أغرت الأميركيين باتباع أنظمة غذائية غير صحية، ما جعلهم يعتمدون على الأدوية اليومية التي تتيحها صناعة الأدوية لعلاج السمنة ومرض السكري وغيرها من الأمراض المزمنة.

لا يجادل سوى عدد قليل من خبراء الصحة في أن النظام الغذائي الأميركي، الغني بالأطعمة المصنَّعة، يسهم في السمنة والمشكلات المرتبطة بها، ولكن مينز تذهب إلى أبعد من ذلك، إذ تربط التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة بمجموعة من الحالات، بما في ذلك العقم ومرض الزهايمر والاكتئاب، وغيرها.

تدربت مينز كجراحة في جامعة ستانفورد، لكنها بنت قاعدة جماهيرية على الإنترنت من خلال انتقادها للمؤسسة الطبية، والترويج للأطعمة الطبيعية وتغييرات نمط الحياة لعلاج السمنة ومرض السكري وأمراض مزمنة أخرى. وفي حال تأكيد تعيينها كجراحة عامة للبلاد، ستكلف مينز بالمساعدة في الترويج لأجندة كينيدي الشاملة «لنجعل أميركا صحية مرة أخرى»، التي تدعو إلى إزالة آلاف المواد المضافة والمواد الكيميائية من الأطعمة الأميركية. عن «غارديان»

. مينز وشقيقها عضو جماعات الضغط السابق، كالي، عملا مستشارين رئيسين لحملة كينيدي الابن الرئاسية في 2024.

