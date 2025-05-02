انتحار فيرجينيا جيوفري ينهي آمال الأمير أندرو في العودة إلى الحياة الملكية

تلاشت آمال الأمير أندرو، دوق يورك، في العودة إلى الحياة الملكية تماماً، بعد انتحار فيرجينيا جيوفري، السيدة التي سبق أن اتهمته بالاعتداء الجنسي في قضية مدنية انتهت بتسوية مالية.

وقد وُجدت جيوفري، البالغة من العمر 41 عاماً، متوفاة في مزرعتها الواقعة غرب أستراليا، الأسبوع الماضي، فيما وصفته السلطات بأنه انتحار لا تحيط به شبهات جنائية.

وكانت جيوفري قد حصلت على تسوية مالية قدرها 12 مليون جنيه إسترليني (نحو 15.2 مليون دولار) من الأمير أندرو في عام 2022، لإنهاء القضية من دون اعتراف منه بالذنب. ورغم نفيه المستمر لأي سلوك غير لائق، كان الأمير أندرو يأمل في استعادة مكانته داخل العائلة المالكة، إلا أن مصادر مقربة من القصر الملكي أكدت أن فرص عودته أصبحت معدومة، وقالت إن «باب العودة إلى الحياة الملكية أغلق نهائياً».

وكان الأمير أندرو، الذي أمضى العطلة الأسبوعية في منزله الملكي، انضم أخيراً إلى الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا لحضور قداس عيد الفصح، حيث كان حريصاً على العودة إلى الحياة الملكية.

لكن في أعقاب الإعلان عن وفاة جيوفري، ألغى الأمير أنشطته المعتادة نهاية الأسبوع، ومنها ركوب الخيل، وظهر لفترة وجيزة فقط برفقة زوجته السابقة، سارة فيرغسون، خلال نزهة مع كلابهما.

وكانت جيوفري قد زعمت سابقاً بأنها تعرضت للاستغلال الجنسي من قبل شخصيات بارزة عندما كانت مراهقة، بعد أن تم الاتجار بها من قِبل رجل الأعمال الأميركي الراحل، جيفري إبستين، كما تلقت تعويضات مالية من صندوق ضحايا «إبستين»، ويُعتقد أيضاً أنها حصلت على تعويضات ضخمة من سيدة المجتمع البريطانية المدانة، وهي صديقة «إبستين»، غيسلين ماكسويل، بعد أن وصفتها بـ«الكاذبة».

وفي رسالة مؤثرة عُثر عليها بعد وفاتها، دعت جيوفري إلى التكاتف في الدفاع عن حقوق ضحايا الاعتداءات الجنسية، وقالت فيها: «أيها الأمهات والآباء والأخوات والإخوة، علينا أن نظهر بأننا نقف معاً لنقاتل من أجل مستقبل آمن للضحايا»، وقد نشرت الرسالة أماندا روبرتس، زوجة شقيقها، عبر الإنترنت، مؤكدة التزام العائلة بمواصلة إرث جيوفري في الدفاع عن الناجين من الاستغلال.

واعتبرت عائلة جيوفري أن وفاتها نتيجة لما وصفوه بـ«الثمن الباهظ للإساءة»، وأكدت العزم على تكريم ذكراها من خلال مواصلة جهودها في هذا المجال، كما نشر شقيقها داني ويلسون صوراً عائلية مؤثرة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على جوانب من حياتها قبل أن تُعرف بقضيتها ضد الأمير. عن «ميرور»