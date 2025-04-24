فيضانات غير مسبوقة في 5 مقاطعات فرنسية

شهد جنوب غرب فرنسا اضطراباً جوياً واسع النطاق، أول من أمس، حيث تم إجلاء عشرات الأشخاص خلال الليل، فيما لاتزال عشرات الطرق مغلقة بسبب فيضانات غير مسبوقة في خمس مقاطعات، وكانت تحذيرات الفيضانات، التي بدأت بعد هطول أمطار غزيرة، السبت الماضي، في دوردوني وكوريز وجيروند، لتشمل بعد ذلك شارينت وشارينت ماريتيم.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية وخدمة مراقبة الفيضانات عن ارتفاع منسوب المياه في ثلاثة أنهار، على وجه الخصوص، منذ السبت الماضي، وهي نهر «درون» ونهر «إيزل» ونهر «فيزير».

ورفعت هيئة الأرصاد الجوية مستوى التأهب في شارينت وشارينت ماريتيم، الإثنين الماضي، لتنضم بذلك إلى دوردوني وجيروند وكوريز في حالة تأهب قصوى (برتقالية)، حيث يمر نهر «درون» عبر المقاطعتين. ووصل منسوب نهر «إيزل» إلى 3.43 أمتار، متجاوزاً الرقم القياسي البالغ 3.37 أمتار المسجل في سبتمبر 1993، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة المحلية «إيسي بيريغورد»، ومنذ ذلك الحين، بدأ النهر في الانحسار بالمنطقة، ودعت المقاطعة السكان على طول نهر «إيزل» في تريليساك وبولازاك وبيريجو إلى البقاء في منازلهم، وقصر تنقلاتهم على الرحلات الضرورية فقط.

«ذا لوكل»