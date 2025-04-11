صورة لعمدة لندن مولدة بالذكاء الاصطناعي تثير الغضب

قُدمت شكوى رسمية ضد المرشحة السابقة لرئاسة بلدية لندن، سوزان هول، بعد أن نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي لعمدة المدينة الحالي صادق خان، وهو يغرق.

وقالت هول (من حزب المحافظين ولاتزال عضواً في جمعية لندن، بعد فشلها في إزاحة عمدة لندن من منصبه في انتخابات مجلس المدينة العام الماضي)، إن منشورها على منصة «إكس»، كان «مزحة ساخرة».

لكن حلفاء خان وصفوا المنشور بأنه «مقزز»، وطالبوها «بإعادة التفكير والاعتذار».

وفي الصورة غير الحقيقية، المنشورة في البداية عبر حساب منفصل، يظهر العمدة وهو يكافح للبقاء على سطح الماء في بركة كبيرة، مع تعليق: «ماذا سترمي لإنقاذ خان؟»، وشاركت هول المنشور وهي تنتقد نظام الرسوم على السيارات في وسط لندن.

وبعد أن ردّ مستخدم قائلاً: «أرسل اثنتين»، ردت هول التي قال خان، العام الماضي، إنها «غير مؤهلة لمنصب عمدة»، برمز تعبيري ضاحك.

وفي شكوى رسمية إلى مسؤول المراقبة في العاصمة البريطانية، قالت عضو الجمعية العمالية، ليوني كوبر، إن هول ثبتت المنشور في أعلى حسابها على منصة «إكس» لفترة من الوقت، في محاولة واضحة لزيادة ظهوره.

وواجه خان تهديدات متكررة طوال فترة رئاسته للبلدية، ويحتاج إلى حماية شرطية مستمرة نتيجة لذلك.

وفي الشكوى، لفتت كوبر الانتباه إلى أن قواعد السلوك لهيئة لندن الكبرى، تنص على أن الأعضاء المنتخبين، يجب أن «يعاملوا الآخرين باحترام»، كما تنص على أن الأعضاء «يجب ألا يتصرفوا بطريقة يمكن اعتبارها، بشكل معقول، مسيئة إلى سمعة منصبهم أو سلطتهم».

وقالت كوبر إن «إعادة نشر ومشاركة مزاح حول صور مولدة بالذكاء الاصطناعي تصور العنف ضد السياسيين، أمر غير مقبول، ومع أن الاختلافات السياسية حيوية للعملية الديمقراطية، ومن حقنا أن نتخذ آراء مختلفة ونناقش بقوة ضد من نختلف معهم، فإن منشورات كهذه تجرد المعارضين السياسيين من إنسانيتهم وتشجع على العنف السياسي».

من جهته، قال النائب العمالي، نيل كويل، إن على حزب المحافظين التحقيق في الأمر بشكل منفصل، وقال: «هذه التعليقات الصادرة عن سوزان هول مخزية، إن المزاح حول غرق شخص يجب ألا يكون بشأن أي سياسي محترم، من أي حزب». عن «إيفنينغ ستاندرد»