الاتحاد الأوروبي يعتمد حزمة تعرفات أولى رداً على الرسوم الأميركية

اعتمد الاتحاد الأوروبي، أمس، أول إجراءاته رداً على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وأعلن التكتل تعرفات على مجموعة من المنتجات الأميركية، مثل الدراجات النارية وفول الصويا والدواجن، بحسب ما كشفت المفوضية الأوروبية.

وتأتي هذه الإجراءات رداً على الرسوم الجمركية البالغة 25%، التي فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألمنيوم، في منتصف مارس الماضي.

ومن المتوقع أن يكشف الأوروبيون، بداية الأسبوع المقبل، عن ردهم على الرسوم الجمركية البالغة 20% التي فرضها ترامب، في الثاني من أبريل.

لكن الاتحاد الأوروبي أكد أنه مستعد لتعليق رسومه الجمركية «في أي وقت»، في حال التوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» مع واشنطن.

وفي الأشهر الأخيرة، تعرضت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ثلاث مرات، لرسوم جمركية فرضتها واشنطن، وبدأت الاستعداد للرد.

وفي تصويت، جرى أمس، وافقت الدول الأعضاء على فرض رسوم على قائمة أولية تضم سلعاً أميركية تزيد قيمتها على 20 مليار يورو.

وتشمل القائمة منتجات زراعية مثل فول الصويا والدواجن والأرز والعديد من الفواكه، كما يشمل الرد فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على الخشب والدراجات النارية، ومنتجات بلاستيكية ومعدات كهربائية ومنتجات تجميل، وحرص الأوروبيون على استهداف منتجات من الولايات التي يحكمها الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه دونالد ترامب.