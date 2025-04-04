الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأميركية

قالت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريماس، أمس، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم في رده على الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، «استهداف الخدمات الرقمية».

وأضافت لشبكة «آر تي إل» الفرنسية: «نحن متأكدون من أننا سنواجه تبعات سلبية على الإنتاج»، معربة عن قلقها، خصوصاً بشأن تأثير القرار الأميركي على العديد من القطاعات.

وأكّدت بريماس: «لدينا مجموعة واسعة من الأدوات، ونحن مستعدون لهذه الحرب التجارية، وبعد ذلك سننظر في الطريقة التي يمكننا من خلالها دعم صناعاتنا الإنتاجية».

وأشارت إلى أن «ترامب يعتقد أنه سيد العالم.. إنه موقف إمبريالي كنا قد نسيناه إلى حد ما، لكنه يعود بقوة وبعزيمة كبيرة».

وأوضحت بريماس أن الاتحاد الأوروبي يستعد لاستجابة من مرحلتين، مع تنفيذ «الاستجابة الأولى» في منتصف أبريل الجاري تقريباً، في ما يتعلق بالألومنيوم والصلب.

وقالت إن الاتحاد الأوروبي سيستهدف بعد ذلك «كل المنتجات والخدمات» ومن المرجح أن تكون الإجراءات جاهزة بنهاية أبريل، لافتة إلى أن هذا الأمر لايزال قيد المناقشة.

وكان الرئيس الأميركي، وقع أول من أمس، أمراً تنفيذياً يقضي بتعميم رسوم جمركية بحد أدنى يبلغ 10% على كل الواردات إلى الولايات المتحدة، و20% على المنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي.