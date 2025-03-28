نائبة ديمقراطية تلمح إلى احتمال ترحيل السيدة الأميركية الأولى

قالت عضو الكونغرس الأميركي، ماكسين واترز، إن على الرئيس دونالد ترامب أن يفكر في ترحيل زوجته ميلانيا، منتقدة سياسات إدارته المتعلقة بالهجرة، كما أعربت عن معارضتها لتخفيضات البرامج الفيدرالية التي ينفذها مستشار الرئيس، إيلون ماسك، الذي يترأس وزارة كفاءة الحكومة.

وكان ترامب توعد بطرد ملايين المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة، كجزء من برنامجه للترحيل الجماعي، وأضافت واترز، النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا: «عندما يتحدث عن حق الولادة فإنه يجب ألا يسعى لإلغاء حقيقة أن الدستور يمنح المولودين هنا، حتى لو كان آباؤهم غير موثقين، حق البقاء في أميركا».

وتابعت واترز خلال تجمع انتخابي في لوس أنجلوس: «إذا كان (ترامب) يريد البدء في البحث عن كثب للعثور على أولئك الذين ولدوا هنا، وكان آباؤهم غير موثقين، فربما عليه أولاً النظر إلى ميلانيا».

وكانت واترز تشير إلى توقيع ترامب على أمر تنفيذي في أول يوم له في منصبه يحظر منح الجنسية بالولادة، وقد واجه هذا الأمر سلسلة من التحديات القانونية وردود الفعل العنيفة. وذكرت واترز في التجمع الانتخابي: «لا نعرف ما إذا كان والدا ميلانيا يحملان وثائق أم لا، وربما من الأفضل أن نلقي نظرة»، لكن من المستبعد جداً أن تُلغي إدارة ترامب جنسية زوجة الرئيس وترحلها.

وشاركت واترز في احتجاج بلوس أنجلوس، السبت الماضي، حيث تجمع المئات لمعارضة إدارة ترامب وجهود إدارة الكفاءة الحكومية.

ووفقاً لصحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، سار المتظاهرون إلى مستشفى شؤون المحاربين القدامى في شارع ويلشاير خلال المسيرة.

ميلانيا ترامب هي أول سيدة أولى أميركية تحصل على الجنسية، وثاني سيدة أولى تولد خارج الولايات المتحدة، بعد لويزا كاثرين زوجة الرئيس جون كوينسي آدامز، التي ولدت في لندن عام 1775.

وولدت ميلانيا في سلوفينيا، وانتقلت إلى الولايات المتحدة لمتابعة مهنة عرض الأزياء.

وبحسب سيرتها الذاتية الحكومية، فقد أصبحت مواطنة أميركية متجنسة في عام 2006 بعد زواجها من دونالد ترامب، وكفلت ميلانيا والديها لاحقاً للحصول على البطاقة الخضراء والجنسية في نهاية المطاف.

وأصبح والدا ميلانيا، فيكتور وأماليا كنافس، مواطنين أميركيين عام 2018، وتوفيت أماليا عام 2024، بينما شوهد فيكتور في مناسبات عامة مع عائلة ترامب في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك جلوسه بجانب حفيده بارون ترامب خلال حفل التنصيب.

وخلال الحملة الرئاسية، حافظت ميلانيا على هدوء نسبي، ولم تحضر العديد من الفعاليات، بما في ذلك احتفال ترامب بفوزه في الانتخابات التمهيدية يوم الثلاثاء الكبير. عن «نيوز ماكس»