الأمير هاري يتخلى عن مؤسسة خيرية إفريقية أسسها عام 2006

تخلى الأمير هاري عن مؤسسته الخيرية التي أنشأها في ليسوتو الإفريقية، لمساعدة الأطفال الذين يعانون من مرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز»، وسط معركة محتدمة على السيطرة داخل المؤسسة.

وأكدت المؤسسة، التي يطلق عليها «سينتيبال»، إعادة هيكلة مجلس إدارتها، وقالت إنها لم تعد تركز الآن على القضايا المتعلقة بفيروس «الإيدز»، بل على صحة الشباب، والثروة، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في جنوب إفريقيا.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «لندن تايمز»، فقد تم إجبار هاري - الذي أسس «سينتيبال» عام 2006 وجمع لها الملايين من أجل أعمال الخير - على الخروج من المؤسسة، إضافة إلى أمير ليسوتو واسمه سيسو، الذي شارك هاري في تأسيس المؤسسة، بعد خسارتهما معركة أمام المحامية المولودة في زيمبابوي، صوفي تشاندوكا، التي فازت بمنصب رئيسة مجلس الإدارة بدلاً من هاري.

وتخضع «سينتيبال» حالياً للتحقيق من قبل هيئة المؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة.

وكتب هاري وشريكه المؤسِّس، في بيان مشترك، لم يُنشر رسمياً بعد، لكن صحيفة «التايمز» حصلت عليه: «إن ما حدث لا يُصدق.. نحن في حالة صدمة لأننا مضطرون إلى القيام بذلك».

وأضافا: «أنشأنا مؤسسة (سينتيبال) منذ نحو 20 عاماً تكريماً لأمهاتنا، وهو ما وعدنا به دائما الشباب الذين خدمناهم من خلال هذه المؤسسة الخيرية».

وتابع الأميران: «نعلن استقالتنا كراعيين للمؤسسة حتى إشعار آخر، دعماً وتضامناً مع مجلس الأمناء الذي اضطر إلى القيام بالمثل، ومن المؤسف أن العلاقة بين أمناء المؤسسة الخيرية ورئيس مجلس إدارتها قد انهارت بشكلٍ لا يمكن إصلاحه، ما خلق وضعاً لا يُطاق».

وأشارا إلى أن «مجلس الأمناء تصرف لما فيه مصلحة المؤسسة، عندما طلبوا من رئيسة مجلس الإدارة التنحي، لكنها رفعت دعوى قضائية ضد المؤسسة الخيرية للبقاء في هذا المنصب التطوعي».

وقال الأميران: «على الرغم من أننا لم نعد من الرعاة، إلا أننا سنظل دائماً المؤسِّسَين لهذه المؤسسة، ولن ننسى أبداً ما يمكن لهذه المؤسسة الخيرية تحقيقه عندما تكون في الرعاية المناسبة».

من جهتهم، قال أمناء المؤسسة بعد استقالتهم في بيان: «لطالما كانت أولويتنا، وستظل، مصلحة المؤسسة الخيرية، ومن المحزن للغاية أن يتفاقم الخلاف بيننا حتى يصل إلى دعوى قضائية رفعتها رئيسة مجلس الإدارة ضد المؤسسة الخيرية، لمنعنا من التصويت على إقالتها بعد رفض طلب استقالتها».

وأضافوا: «لم يكن بإمكاننا أن نسمح لمؤسسة (سينتيبال) بتحمل هذا العبء القانوني والمالي، ولم يبق أمامنا خيار سوى إخلاء مناصبنا، ولم يكن هذا خياراً طوعياً، بل أمراً شعرنا بأننا مجبرون عليه لرعاية المؤسسة الخيرية».

وذكر متحدث باسم «سينتيبال» لصحيفة «التايمز»، أن «المؤسسة لم تتلق إشعاراً باستقالة الأميرين، ويسرنا التأكيد على إعادة هيكلة مجلس إدارتنا لضم خبراء ذوي قدرات وشبكات لتسريع أجندة التحول في (سينتيبال) كما أُعلن عنها العام الماضي».

وأضاف المتحدث: «في أبريل 2024 أعلنت (سينتيبال) عن تطورها من مؤسسة تركز على معالجة تأثير (الإيدز) على حياة الأطفال والشباب في ليسوتو وبوتسوانا إلى أخرى تهتم بقضايا صحة الشباب وثرواتهم والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في جنوب إفريقيا، وقد أظهرت حملتنا الناجحة للغاية التي تحمل عنوان (العودة إلى جنوب إفريقيا) مع ممولين دوليين محتملين في أكتوبر 2024 إمكانات (سينتيبال) في هذه المجالات». عن «ديلي بيست»