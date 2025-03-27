حرائق غابات غير مسبوقة في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، أمس، مقتل 18 شخصاً في سلسلة حرائق غابات خلفت «أضراراً غير مسبوقة» في جنوب شرق البلاد، حيث يواصل آلاف من عناصر الإطفاء منذ خمسة أيام محاولاتهم للسيطرة عليها.

وقال مسؤول في وزارة الأمن الكورية إن «18 شخصاً لقوا مصرعهم في حرائق الغابات»، التي أسفرت أيضاً عن «إصابة ستة أشخاص بجروح خطرة و13 آخرين بجروح طفيفة».

من جهته، أعلن رئيس البلاد بالإنابة، هان دوك سو، أن الحرائق تسببت «في أضرار غير مسبوقة»، ونيرانها «تمددت بطريقة تجاوزت نماذج التنبؤ الموجودة والتوقعات السابقة».

وأضاف أن «حرائق الغابات التي تستعر لليوم الخامس على التوالي، في أولسان ومنطقة غيونغ سانغ، تتسبب بأضرار غير مسبوقة».

وأعلن الرئيس المؤقت أن الحكومة قررت التصدي لهذا الوضع الكارثي بـ«استجابة وطنية شاملة» ورفعت تالياً الأزمة إلى أعلى مستوى.