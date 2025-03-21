تركيا تعتقل 37 شخصاً بسبب منشورات عن احتجاز رئيس بلدية إسطنبول

قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، أمس، إن السلطات اعتقلت 37 شخصاً مشتبهاً فيهم بسبب ما قيل عن نشرهم «منشورات استفزازية تحرّض على الجريمة والكراهية»، في ما يتعلق باعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.

واعتقلت تركيا إمام أوغلو، أبرز المنافسين السياسيين للرئيس، رجب طيب أردوغان، أول من أمس، بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، في خطوة انتقدها حزب المعارضة الرئيس، واعتبرها «محاولة انقلاب على الرئيس المقبل».

وقال يرلي قايا، على منصة «إكس»، إن السلطات التركية حددت 261 حساباً على وسائل تواصل اجتماعي، منها 62 في الخارج كتبت «منشورات استفزازية» بعد اعتقال إمام أوغلو و105 آخرين، وإن السلطات تواصل بذل الجهود لتعقب بقية المشتبه فيهم.

وأضاف الوزير أن منصة «إكس» شهدت مشاركة أكثر من 18.6 مليون منشور عن إمام أوغلو في أقل من 24 ساعة من اعتقاله.

وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول، إن السلطات تحفظت على شركة إنشاءات مملوكة بشكل مشترك لإمام أوغلو.

وفي بيان صدر في وقت متأخر من مساء أول من أمس، ذكر مكتب المدعي العام أن التحفظ على شركة إمام أوغلو للإنشاءات والتجارة والصناعة، تم بناء على قرار من المحكمة، استناداً إلى تقارير التحقيق في جرائم مالية.