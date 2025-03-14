غواتيمالا تعتزم بناء مركز للمهاجرين المرحلين

أعلنت غواتيمالا عزمها إنشاء مركز جديد للمهاجرين المرحلين بالقرب من الحدود مع المكسيك، بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد)، التي يجري تقليص مشاريعها في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وأكّد الرئيس الغواتيمالي، برناردو أريفالو، الذي يحرص على تجنب أي خلاف مع إدارة ترامب الجديدة، أن المركز سيوفر «أفضل الظروف الممكنة» ليشعر المرحّلون بأنهم مرحّب بهم.

ومن المتوقع افتتاح المركز، الذي يمكن أن يستوعب 250 مهاجراً، في منتصف عام 2026 بمدينة تيكون أومان الحدودية التي يصل إليها المهاجرون من المكسيك براً.