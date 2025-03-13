الاتحاد الأوروبي يردّ على الرسوم الجمركية الأميركية اعتباراً من أول أبريل

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض رسوماً جمركية «قوية لكن متناسبة» على حزمة من الواردات الأميركية، اعتباراً من الأول من أبريل المقبل، رداً على رسوم نسبتها 25% فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألومنيوم، وبدأ تطبيقها أمس.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في بيان، إن التكتل يُعرب عن «أسفه العميق» للرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وأضافت: «الرسوم الجمركية هي ضرائب تضرّ بالأعمال، وبشكل أكبر بالمستهلكين»، مشيرة إلى أن «الوظائف على المحك، والأسعار سترتفع في أوروبا والولايات المتحدة».

وستؤثر الإجراءات الأميركية في منتجات بقيمة 28 مليار دولار (26 مليار يورو)، بحسب تقديرات المفوضية الأوروبية، التي أكّدت أن رسومها المزمعة ستطال سلعاً أميركية بقيمة موازية.

ودخلت رسوم جمركية بنسبة 25%، فرضها ترامب على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم، حيّز التنفيذ في الدقيقة الأولى من صباح أمس، لتخطو بذلك الولايات المتحدة خطوة إضافية نحو حرب تجارية مع شركائها الرئيسين، وستشمل هذه الرسوم واردات من دول، مثل كندا والصين والاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا، بينما يؤكد ترامب أن هدفه تعزيز إنتاج صناعة الحديد والصلب في الولايات المتحدة، الذي يتراجع عاماً بعد عام في ظل منافسة حادة، خصوصاً من الدول الآسيوية.