«ميكروفون» يلتقط انتقاد فانس لخطاب ترامب أمام الكونغرس

تم تسجيل صوت نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، عبر «ميكروفون»، وهو يتبادل بعض الكلمات الصريحة مع رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، مباشرة قبل خطاب الرئيس، دونالد ترامب، أمام الكونغرس، ليل الثلاثاء الماضي.

وظهر فيديو بصوت ترامب، وهو يُحيِّي ويسلم على جونسون، كما كانا يتبادلان نكتة حول عدم ارتدائهما ربطة العنق ذاتها، وقال فانس: «أعتقد أنه كان بإمكاننا التنسيق، لكن..»، حيث انقطع كلامه قبل أن يميل ويقول شيئاً غير مسموع.

ثم يبدو فانس، وهو يشتكي من طول الخطاب، وقال فانس وهو يميل إلى جونسون: «بالمناسبة أعتقد أن الخطاب سيكون عظيماً، لكنني لا أدري كيف يمكن أن تقوم بهذا لمدة 90 دقيقة».

لكن جونسون قال له: «كان أصعب شيء هو القيام بذلك أثناء فترة الرئيس جو بايدن، عندما كان الخطاب عبارة عن خطاب حملة غبي»، وفي هذا الوقت لاحظ فانس «الميكروفون» الذي يسجل صوته ودفعه جانباً.

ومن دون علم فانس في ذلك الوقت، فقد كان خطاب ترامب على وشك أن يحقق رقماً قياسياً، باعتباره أطول خطاب رئاسي يتم إلقاؤه على الكونغرس، حيث استمر الخطاب لنحو 99 دقيقة و32 ثانية، على الرغم من أنه كانت هناك فجوات في حديثه، بينما كان الجمهوريون يصفقون له والديمقراطيون عملوا على تعطيل الخطاب.

وكان مشروع الرئاسة - وهو عبارة عن مشروع غير ربحي على الإنترنت، يتضمن رسائل ووثائق وأوراق الرؤساء الأميركيين - عمل على دراسة خطابات الرؤساء الأميركيين منذ عام 1964، حيث أظهر هذا المشروع أن ترامب تغلب حتى على خطابه الذي سجل به رقماً قياسياً عام 2019، وبلغ 82 دقيقة و25 ثانية.

وعلى الرغم من تعليقات جونسون، فإن أطول خطاب ألقاه بايدن كانت مدته 67 دقيقة و17 ثانية.

وكان الرئيس السابق، بيل كلينتون، ألقى خطاب الاتحاد في عام 2000 واستمر لـ88 دقيقة و49 ثانية، في حين أن خطابَي الرئيسين السابقين، ريتشارد نيكسون، ورونالد ريغان، استمر كل منهما 45 دقيقة.

عن «الميرور»

. فانس اشتكى لجونسون من أن خطاب ترامب سيكون طويلاً.