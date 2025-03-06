الساحل الشرقي لأستراليا يستعد لمواجهة أول إعصار منذ 51 عاماً

بدأ سكان في أستراليا، أمس، جمع أكياس من الرمال لحماية المنشآت الواقعة في أراضٍ منخفضة، وذلك قبل هبوب إعصار استوائي على الساحل الشرقي الأسترالي بالقرب من بريسبان، ثالث أكثر مدينة أسترالية اكتظاظاً بالسكان، ويعد الأول منذ 51 عاماً، ومن المتوقع أن يعبر إعصار «الفريد» الاستوائي الساحل ما بين بريسبان، عاصمة ولاية كوينزلاند ومدينة غولد كوست إلى الجنوب، اليوم، أو في وقت مبكر من الغد، حسبما قال مدير مكتب الأرصاد، مات كولوبي.

ويسير إعصار «الفريد» فوق المحيط الهادئ بسرعة 400 كيلومتر (250 ميلاً) شرق بريسبان في اتجاه الغرب، ويحمل رياحاً تسير بسرعة 95 كيلومتراً، وزوابع بسرعة 130 كيلومتراً.

وقال كولوبي: «من المتوقع هطول أمطار غزيرة وفيضانات مهددة للحياة قبل وصول الإعصار إلى البر».

بدوره، قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، إن حكومته وفرت لحكومة كوينزلاند 250 ألف كيس رمال، إضافة إلى 80 ألف كيس رمال قدمها الجيش بالفعل للولاية.

وأضاف: «في بريسبان من النادر أن يهب إعصار استوائي في منطقة ليست مصنفة على أنها جزء من المناطق الاستوائية»، موضحاً: «لذلك تعد هذه التحضيرات مهمة للغاية».