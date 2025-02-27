تايلاند: وفاة 18 شخصاً في تدهور حافلة

توفي 18 شخصاً في حادث حافلة وقع شرق بانكوك، ناجم عن تعطّل المكابح، بحسب ما أعلنت الشرطة التايلاندية، أمس.

وأوضحت الشرطة أن الحافلة المكوّنة من طابقين كان على متنها 49 شخصاً، معظمهم أعضاء في المجلس البلدي المحلي، حين انحرفت عن الطريق أثناء نزولها على طريق منحدر في مقاطعة براشين بوري شرق العاصمة.

وقال الملازم في الشرطة، سيواباس فوريباتشايبونتشو،: «تم العثور على 17 شخصاً أمواتاً في مكان الحادث وتوفي آخر في المستشفى».

وأضاف: «استجوبنا السائق، وقال إن الفرامل تعطلت أثناء نزول الحافلة على الطريق المنحدر».

وتشهد تايلاند حوادث مرورية متكررة بسبب عوامل عديدة، من أبرزها سوء البنى التحتية في البلاد، وافتقار المركبات لإجراءات السلامة، وعدم التزام السائقين بقوانين السير، ويلقى نحو 20 ألف شخص سنوياً حتفهم بحوادث الطرق في تايلاند، أي ما يعادل أكثر من 50 شخصاً يومياً، بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية لعام 2023.

وفي أكتوبر الماضي، اندلعت النيران في حافلة كانت تقلّ أطفالاً تايلانديين في رحلة مدرسية، أثناء سيرها على طريق سريع في ضواحي بانكوك، ما أسفر عن سقوط 23 قتيلاً، في أحد أسوأ حوادث المرور بالبلاد منذ عقد من الزمان.