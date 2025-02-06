السويد تشهد أسوأ عملية قتل جماعي في تاريخها

عاشت السويد حالة من الصدمة، أمس، غداة أسوأ عملية قتل جماعي في تاريخها، راح ضحيتها 11 شخصاً من بينهم منفذ الهجوم، ووقعت في مركز تعليمي للبالغين في أوربرو (وسط) مثيرة العديد من الأسئلة من دون إجابات.

وقالت الشرطة، إن رجلاً مسلحاً قتل «نحو 10 أشخاص»، ثم عُثر عليه مقتولاً، فيما أفادت وسائل إعلام سويدية بأنه قتل نفسه.

وأفادت الشرطة بأن «11 شخصاً قُتلوا، بمن فيهم منفذ الهجوم».

وأوضحت أن «دوافع إطلاق النار لم تُعرف بعد، لكن كل شيء يشير إلى أن الجاني تصرف بمفرده من دون أي دوافع أيديولوجية».

وتعد المدارس في السويد بمنأى نسبياً عن العنف، إلا أن البلاد شهدت في السنوات الأخيرة حوادث إطلاق نار، وانفجارات عبوات ناسفة يدوية الصنع في أحيائها، أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص كل عام، من جانبه قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسن، في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، إنها «أسوأ عملية قتل جماعي» في تاريخ البلاد، مضيفاً: «هناك الكثير من الأسئلة لاتزال من دون إجابات»، وأفادت قناة «تي في 4» التلفزيونية بأن مطلق النار يبلغ 35 عاماً، وقد دهمت الشرطة منزله في أوربرو في وقت متقدم، أول من أمس، وأشارت القناة إلى أن بحوزته رخصة حيازة سلاح وسجله الجنائي نظيف.

ونقلت صحيفة «أفتونبلاديت» عن أقارب له، أنه كان منعزلاً وعاطلاً عن العمل وبعيداً عن عائلته وأصدقائه.