السلطات الأفغانية تعلّق بث محطة إذاعية نسائية

علّقت وزارة الإعلام والثقافة الأفغانية بث محطة إذاعية نسائية، حسب ما جاء في بيان رسمي صدر في وقت متأخر أول من أمس.

وقالت الوزارة إن تعليق البث يرجع إلى «انتهاكات في سياسات البث» و«الاستخدام غير الملائم للترخيص».

وتواجه محطة «بيجوم» الإذاعية، التي تم إطلاقها عام 2021، اتهامات بتقديم محتوى لقناة تلفزيونية خارج البلاد، وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الساحة الإعلامية الأفغانية فإن محطات إذاعية نسائية عدة مستمرة في العمل بالبلاد، ويأتي تعليق بث محطة «بيجوم» في الوقت الذي تتحدث مجموعات الدفاع عن الإعلام عن تزايد القيود على حرية الإعلام في أفغانستان منذ عودة حركة «طالبان» للحكم.