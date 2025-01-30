إجلاء ركاب طائرة اندلعت فيها النيران بمطار بوسان الكوري

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن حريقاً اندلع في ذيل طائرة ركاب على مدرج المطار الدولي في بوسان ثانية أكبر مدن كوريا الجنوبية، ما أدى إلى إجلاء جميع الركاب الذين كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً.

واشتعلت النيران في طائرة شركة «طيران بوسان»، القادمة من مطار جيمهاي الدولي، جنوب شرق بوسان، والمتجهة إلى هونغ كونغ، مساء أول من أمس، وفقاً للمصدر نفسه.

وقالت «يونهاب» إنه تم إجلاء 169 راكباً وسبعة من أفراد الطاقم، من دون مزيد من المعلومات حول أسباب الحريق، وأفادت خدمة الإطفاء بوقوع ثلاث إصابات طفيفة خلال عملية الإجلاء، وتمت السيطرة على الحريق بعد ساعة تقريباً من وقوع الحادث.

وشهدت البلاد أسوأ كارثة جوية في 29 ديسمبر الماضي، عندما حطت طائرة «بوينغ 737-800» تقل 181 راكباً من بانكوك في مطار موان، واصطدمت بعد ثوانٍ بجدار في نهاية المدرج، واشتعلت فيها النيران، وأسفر الحادث عن مقتل 179 شخصاً، فيما نجا اثنان فقط من أفراد الطاقم.