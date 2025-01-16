«ميتا» تعتزم تسريح 5% من موظفيها

تعتزم مجموعة «ميتا»، الشركة الأم لـ«فيس بوك» و«إنستغرام» و«واتس أب»، تسريح نحو 3600 موظف تعتبرهم الأضعف أداءً، وتوظيف أشخاص جدد لشَغل مناصبهم هذا العام، وفق مذكرة داخلية أرسلتها إلى موظفيها ونشرت مضمونها وكالة «بلومبرغ».

وأكدت المجموعة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً، قرار رئيسها مارك زوكربيرغ، طرد 5% من إجمالي موظفيها، الذي ناهز 72 ألفاً و400 في سبتمبر الماضي.

وقال رئيس المجموعة في المذكرة: «قررت رفع مستوى إدارة الأداء، والاستغناء عن الموظفين ذوي الأداء الضعيف بسرعة أكبر»، وسبق لشركة «ميتا» أن طردت آلاف الموظفين في عام 2023 الذي أعلنته «عام الكفاءة» بعد جائحة «كورونا».