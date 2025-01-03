رئيس كوريا الجنوبية المعزول يتحدى الاعتقال

بقي الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، داخل مقر إقامته متحدياً الاعتقال لليوم الثالث على التوالي، أمس، بعدما تعهد «محاربة» السلطات التي تسعى لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.

وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر الماضي، أعلن يون (63 عاماً) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية، قبل أن يضطر بعد ستّ ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة، بضغط من البرلمان والشارع.

وإثر ذلك، جرّده البرلمان من مهامه الرئاسية، لكن لم تصدر محكمة دستورية بعد حكمها لجهة تثبيت عزله.