فيتنام: مصرع 11 شخصاً في حريق مفتعل

لقي 11 شخصاً مصرعهم وأصيب آخران بجروح في حريق، مفتعل على الأرجح، اندلع الليلة قبل الماضية، في مقهى بالعاصمة الفيتنامية، هانوي.

وقالت الشرطة في بيان إنّها تشتبه في أن يكون الحريق مفتعلاً، مشيرة إلى أنها أوقفت مشتبهاً فيه.

وأضاف البيان أن «الشرطة تشتبه في أنّ المقهى أُحرق عمداً، وتم توقيف الجاني». وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام رسمية مبنى مكوناً من طوابق عدة في غرب هانوي، وقد أتى الحريق على قسم كبير منه.

وهرعت فرق الإنقاذ إلى المقهى، وتمكنت من إخراج سبعة أشخاص أحياء، نقل اثنان منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم انتشال جثث 11 شخصاً من داخل المقهى.