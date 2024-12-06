مقتل 12 عسكرياً بانفجار عرضي في فيتنام

قُتل 12 جندياً فيتنامياً في انفجار عرضي وقع خلال تدريب عسكري في جنوب البلاد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية، أمس. وقالت صحيفة عسكرية محلية، إن السلطات تعتقد أن صاعقة ضربت موقع العرض خلال عاصفة رعدية شديدة، ما أدى إلى تفجير صاعق كهربائي، بينما كان العسكريون يحملون متفجرات. ووقع الحادث غداة إلقاء وزير الدفاع الفيتنامي، فان فان جيانغ، خطاباً بمناسبة بدء التدريبات القتالية، في ميدان عسكري للرماية بمقاطعة دونغ ناي، المركز الصناعي في جنوب فيتنام، وفقاً لصحيفة «نهان دان» الحكومية. من ناحيتها، قالت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية، إن وزارة الدفاع أمرت بإجراء تحقيق عاجل لتبيان أسباب الانفجار.