الصين تفتح تحقيقاً بحق وزير الدفاع بناءً على شبهات بالفساد

فتحت السلطات الصينية تحقيقاً بحق وزير الدفاع، دونغ جون، بناءً على شبهات بالفساد، وفق ما أفاد تقرير صحافي، أمس، في وقت تشدد بكين حملتها ضد الفساد في صفوف القوات المسلحة.

ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين مطلعين على المسألة، أن التحقيق بحق دونغ يدخل في إطار تحقيقات واسعة النطاق في الجيش. وفي حال تأكدت صحة المعلومات، سيكون دونغ ثالث وزير دفاع على التوالي في الصين تدور حوله شبهات بالفساد.

وعيّن دونغ، القائد السابق للبحرية، وزيراً للدفاع خلفاً للي شانغفو، الذي أعفي من منصبه في أكتوبر 2023 بعد سبعة أشهر من توليه، عقب غياب مطوّل عن الظهور العلني، وأكد الإعلام الرسمي الصيني أن لي شانغفو، أُقصي من الحزب الشيوعي الحاكم بسبب مخالفات، منها شبهات بتلقي رشى.

وأُقصي وزير الدفاع السابق، وي فنغي، بدوره من الحزب على خلفية شبهات بالفساد.

وأشرف الرئيس، شي جين بينغ، على حملة واسعة لمكافحة الفساد منذ وصوله إلى السلطة قبل أكثر من عقد، ولم تُستثنَ القوات المسلحة من هذه الحملة التي يرى منتقدو الزعيم الصيني أنها وسيلة لإقصاء الخصوم السياسيين، ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مسؤولين أميركيين، في وقت سابق هذا العام، أن التشدد في مكافحة الشبهات في الجيش مردّه إلى خشية المسؤولين الصينيين من أن يؤثر الفساد في قدرة القوات المسلحة على خوض الحرب في المستقبل.