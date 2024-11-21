روسيا توقف ألمانياً بتهمة تخريب منشآت للطاقة

أفادت وكالات أنباء عن جهاز الأمن الروسي بأنه تم توقيف شخص ألماني متهم بالقيام بعمليات تخريب في مواقع منشآت للطاقة في روسيا بمنطقة كالينينغراد.

وقال بيان لجهاز الأمن الفيدرالي إن «نيكولاي غايدوك، ألماني من مواليد 1967، متورط في الانفجار، الذي وقّع في مارس 2024، بمحطة لتوزيع الغاز في كالينينغراد»، مشيراً إلى أنه عاد إلى روسيا من بولندا «لتنظيم أعمال تخريب في منشآت محلية للطاقة».

وتم توقيف الرجل، وهو من سكان هامبورغ، لدى دخوله روسيا من نقطة حدودية مع الاتحاد الأوروبي في كالينينغراد، بحسب المصدر نفسه.