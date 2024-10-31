أحداث وصور.. مصرع 51 شخصاً في سيول بإسبانيا

قالت السلطات المحلية، أمس، إن ما لا يقل عن 51 شخصاً لقوا حتفهم جراء سيول مفاجئة ضربت منطقة فالنسيا شرق إسبانيا، بعد هطول أمطار غزيرة، أول من أمس، غمرت الطرق والبلدات بالمياه.

وأظهرت عشرات مقاطع الفيديو، التي جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، الليلة قبل الماضية، أشخاصاً محاصرين وسط مياه السيول، مع اضطرار بعضهم إلى تسلق الأشجار كي لا تجرفهم المياه بعيداً.

وقال الحاكم الإقليمي لفالنسيا، كارلوس ماثون، في مؤتمر صحافي، إن أشخاصاً لايزالون معزولين في مناطق يصعب الوصول إليها.

وحثت خدمات الطوارئ المواطنين على تجنب التنقل براً، ومتابعة أي تحديثات تصدر عن مصادر رسمية.

وألغيت رحلات القطارات إلى مدينتي مدريد وبرشلونة بسبب السيول، وجرى تعليق الدراسة، وتوقفت الخدمات الأساسية في المناطق الأشد تضرراً.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة التأهب القصوى في فالنسيا، مع بلوغ مستوى مياه الأمطار في مناطق مثل توريس وأوتيل 200 ملليمتر.