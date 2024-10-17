مقتل 94 شخصاً بانفجار صهريج وقود في نيجيريا

قُتل 94 شخصاً على الأقل، وأصيب 50 آخرون بجروح عندما انفجر صهريج للوقود في شمال نيجيريا، وفق ما أعلنت الشرطة، أمس.

وقال الناطق باسم الشرطة، لاوان شييسو آدم: إن العديد من الضحايا كانوا يحاولون جمع الوقود الذي سُكب على الطريق بعدما تعرّض الصهريج لحادث في ولاية جيغاوا الشمالية في وقت متأخر أول من أمس.

وذكر أن الصهريج حاول تجنّب الاصطدام بشاحنة في بلدة ماجيا. وأضاف: «تأكدنا من مقتل 94 شخصاً وإصابة نحو 50 بجروح». وبعد الحادثة، تجمّع السكان حول المركبة، حيث حاولوا جمع الوقود الذي انسكب، بحسب آدم الذي أكد أن عناصر الشرطة واجهوا صعوبة في إيقاف السكان.