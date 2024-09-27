واشنطن تعتزم تقديم ذخائر عنقودية لأوكرانيا

تعتزم الولايات المتحدة تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في حربها مع روسيا، بما في ذلك الذخائر العنقودية المثيرة للجدل.

وقدرت وزارة الخارجية الأميركية قيمة الحزمة الجديدة بمبلغ 375 مليون دولار، وفقاً لإعلان صدر أول من أمس. كما تشمل الحزمة ذخائر لمنصات الإطلاق المتعدد (هيمارس) وذخائر مدفعية، إضافة إلى مركبات خفيفة مدرعة وزوارق دورية.

وتتكوّن الذخائر العنقودية من قنابل صغيرة مغلقة في حاويات يمكن إطلاقها من الأرض أو من الجو، ثم تنتشر هذه القنابل على نطاق واسع، حيث لا ينفجر العديد منها عند ملامسته سطحاً ما، ويبقى خطراً لسنوات بعد ذلك.