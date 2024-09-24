اتفاق في الكونغرس الأميركي لتجنب خطر «إغلاق» مؤسسات فيدرالية

أعلن قادة الكونغرس الأميركي، أمس، أن الحزبين توصلا إلى اتفاق يمدد ميزانية الحكومة حتى منتصف ديسمبر، لتجنب خطر إغلاق مؤسسات فيدرالية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.

وكان يفترض بالكونغرس أن يقر ميزانية 2025 بحلول نهاية سبتمبر - تاريخ انتهاء السنة المالية - للحفاظ على تمويل جميع الخدمات، لكن في ظل عدم توصل الكونغرس إلى اتفاق بشأن ميزانية العام المقبل، كان متوقعاً اتخاذ إجراء تمويلي مؤقت. ويطالب الجمهوريون منذ أسابيع بربط أيّ ميزانية بشروط جديدة يتعين بموجبها على الناخبين إثبات جنسيتهم الأميركية، وهو نص أضيف بضغط من المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي يواصل التأكيد، من دون أن يقدّم أي دليل، أنه كان ضحية تزوير انتخابي في 2020. والأربعاء، فشل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون في إقرار مشروع قانون يجمع بين الإجراء التمويلي المؤقت وتمديد الميزانية لمدة ستة أشهر.

والاتفاق الذي تم الإعلان عنه الأحد، يستثني الإجراء التمويلي المؤقت، ويمدد التمويل حتى 20 ديسمبر فقط.

وخلال الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الخامس من نوفمبر، ستتحدد أيضاً هوية الحزب الذي سيسيطر على مجلس الكونغرس. والاتفاق الذي تم التوصل إليه، يُرجئ الأزمة إلى الفترة الواقعة بين نهار الانتخابات، ويوم التنصيب المقرر في 20 يناير. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي تشاك شومر في بيان: «يسعدني أن المفاوضات بين الحزبين أسفرت بسرعة عن صفقة تمويل حكومية خالية من تخفيضات وحبوب سامة».