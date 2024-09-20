تشكيل الحكومة الفرنسية في المرحلة الأخيرة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه، أنه في المرحلة الأخيرة من تشكيل حكومته، وأجرى أمس «مشاوراته الأخيرة».

ويجمع المفوض الأوروبي السابق اليميني الذي كلفه الرئيس إيمانويل ماكرون في الخامس من سبتمبر بتشكيل الحكومة الجديدة، التشكيلات السياسية التي أجرى معها مشاورات من أجل «تشكيل سريع» للحكومة، بحسب مكتبه.

والتقى بارنييه، صباح أمس، رئيسة الجمعية الوطنية ياييل برون بيفيه التي تنتمي إلى المعسكر الرئاسي، ثم رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه العضو في حزب الجمهوريين على غرار رئيس الوزراء.