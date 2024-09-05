تهديدات الغرب تُجبر روسيا على تغيير عقيدتها النووية

قال «الكرملين» أمس، إن روسيا ستغير عقيدتها النووية لأن الولايات المتحدة وحلفاءها في الغرب يهددونها بتصعيد الحرب في أوكرانيا ويتجاهلون مصالحها الأمنية المشروعة. وتغير روسيا، أكبر قوة نووية في العالم، عقيدتها النووية التي تحدد ظروف استخدامها للأسلحة النووية بسبب زيادة الدعم الغربي لأوكرانيا. وربط المتحدث باسم «الكرملين» ديمتري بيسكوف هذه الخطوة مباشرةً «بالتهديدات» التي تسبب فيها الغرب، واتهم الولايات المتحدة بتدمير البنية الأمنية لأوروبا بعد الحرب الباردة.

وقال بيسكوف إن الغرب رفض الحوار مع روسيا واتخذ خطاً هجومياً ضد مصالحها الأمنية في الوقت الذي كان يؤجج فيه «الحرب الساخنة في أوكرانيا».