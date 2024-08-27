شباب في السنغال يحاولون الهجرة هرباً من الفقر والبطالة

الشاب سالامبا نديي، الذي حاول الهجرة إلى أوروبا مرتين، يقف لالتقاط صورة على الشاطئ في تيارويه سورمير بالسنغال. وسالامبا البالغ من العمر (28 عاماً)، هو واحد من آلاف السنغاليين الشباب الذين يحاولون الفرار إلى إسبانيا، هرباً من الفقر ونقص فرص العمل في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. ووصل أكثر من 22 ألفاً و300 شخص إلى جزر الكناري في الفترة الممتدة بين يناير ومنتصف أغسطس من هذا العام.

وتقدّر الأرقام الرسمية معدل البطالة بـ20% في بلد ثلاثة أرباع سكانه تحت سن الـ35.