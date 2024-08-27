ساو باولو تعلن حالة الطوارئ بسبب الحرائق

أعلنت حكومة ولاية ساو باولو البرازيلية، أول من أمس، حالة الطوارئ في 45 بلدية، وذلك بسبب الحرائق الشديدة التي اندلعت جنوب شرق البلاد. وأفادت السلطات بأن أكثر من 15 ألفاً من رجال الإطفاء المحترفين والمتطوعين يكافحون النيران، كما تم اعتقال شخصين، بتهمة إشعال الحرائق.

وتأثرت مدينة ريبيراو بريتو، التي تقع على بعد نحو 300 كيلومتر شمال ساو باولو، بشكل كبير بالحرائق. وانتشر الدخان الكثيف في أجزاء واسعة من المنطقة.

وأظهرت البيانات أن 3175 حريقاً تم تسجيلها في ولاية ساو باولو خلال الفترة بين الأول والـ23 من أغسطس الجاري.