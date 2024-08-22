تصريف مياه فوكوشيما المعالجة مازال يثير غضب الكوريين

حمل أعضاء الاتحاد الكوري للحركات البيئية لافتات للاحتجاج على إطلاق اليابان المياه المعالجة من محطة الطاقة النووية فوكوشيما «دايتشي» في المحيط الهادئ، أمس، في العاصمة الكورية سيؤول. وقد أثار التفريغ الذي بدأ في 24 أغسطس 2023 مخاوف بيئية مستمرة ومعارضة مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لإطلاق المياه. وأطلق نحو 7800 متر مكعب من المياه المعالجة في المحيط العام الماضي.

وتقول هيئات نووية، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إن الخطة ليس لها تأثير يذكر على البشر والبيئة، ورغم هذا فإنها لاتزال تثير غضب بعض الدول المجاورة مثل الصين والكوريتين. وأدى تصريف الكمية الأولى للمياه في أواخر أغسطس الماضي إلى فرض حظر شامل من الصين على منتجات المأكولات البحرية اليابانية، إلى جانب تعرض شركات ومكاتب للمضايقات الهاتفية التي يعتقد أن مصدرها من الصين.

وبدأت اليابان تصريف المياه في خطوة رئيسة باتجاه الوقف النهائي لمحطة فوكوشيما التي شهدت حوادث انصهار بعد تعرضها لأمواج «تسونامي» في عام 2011 في أسوأ كارثة لمحطة نووية في العالم منذ حادثة تشرنوبل قبل 26 عاماً. وتقول اليابان إنه تتم تنقية المياه لإزالة معظم العناصر المشعة باستثناء التريتيوم، وهو نظير للهيدروجين يتعين تخفيفه لأنه تصعب معالجته.