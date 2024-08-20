إقبال كبير على برنامج «أردننا جنة»

حقق البرنامج الوطني «أردننا جنة» نسبة نمو وصلت إلى 122% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي. وأكد البرنامج التنفيذي للرؤية في فترة النصف الأول من العام الجاري، أن أعداد المشاركين في برنامج «أردننا جنة» بلغت نحو 150 ألف مشارك زاروا مختلف المواقع السياحية والأثرية المنتشرة في أرجاء المملكة كافة. وحسب البرنامج التنفيذي النصفي لرؤية التحديث الاقتصادية، فإن نحو 4000 حافلة نقل سياحية شاركت واستفادت من البرنامج، كما استفاد من البرنامج 130 مكتب سياحة وسفر و93 مطعماً، بالإضافة إلى استفادة نحو 47 فندقاً ومخيماً خلال النصف الأول من العام الجاري.

إلى ذلك أظهر تقرير البرنامج التنفيذي أن عدد السياح القادمين للمملكة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 2.79 مليون سائح، في حين بلغ الدخل السياحي للفترة ذاتها 2.33 مليار دينار.

ووصل عدد العاملين بالقطاع السياحي حتى الربع الأول من العام الجاري إلى 54 ألف عامل، وبلغ عدد القادمين إلى المملكة عبر الطيران منخفض التكاليف والمنتظم 138 ألف راكب قدموا على متن 993 طائرة، كما بلغت مبيعات التذكرة الموحدة 59 ألف تذكرة. عن «الغد» الأردنية