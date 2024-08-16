روسيا تقضي بسجن امرأة بتهمة الخيانة

قضت محكمة روسية، أمس، بسجن امرأة تحمل الجنسيتين الروسية والأميركية 12 عاماً بتهمة الخيانة، لتبرعها لجمعية خيرية تدعم أوكرانيا. وتُدعى المرأة كسينا كاريلينا وتعمل في منتجع صحي في لوس أنجلوس.

وأقرت كاريلينا بذلك الأسبوع الماضي خلال محاكمة مغلقة في مدينة يكاترينبورغ في منطقة جبال الأورال. وهي المحكمة نفسها التي أدانت إيفان جيرشكوفيتش الصحافي في «وول ستريت جورنال» بالتجسس في يوليو.

وقالت المحكمة إن المحققين وجدوا أنه في يوم 24 فبراير 2022، اليوم الأول للحرب الروسية الأوكرانية، حوّلت كاريلينا «أموالاً لمصلحة منظمة أوكرانية، تم استخدامها لاحقاً في شراء مستلزمات طبية ومعدات وعتاد عسكري وذخيرة بواسطة القوات المسلحة الأوكرانية».