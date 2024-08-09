مناطق انفصالية في الكاميرون تحتاج إلى مساعدات

طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بتحسين الوصول إلى منطقتين انفصاليتين مضطربتين في الكاميرون، ودعا إلى مراجعة قانون مكافحة الإرهاب الذي تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنه يُستغل لإسكات المعارضة.

وتخوض فصائل من الميليشيات الانفصالية معارك ضد الحكومة في المنطقتين الناطقتين باللغة الإنجليزية في الكاميرون منذ عام 2017، ما حصد أرواح الآلاف وأجبر نحو 800 ألف على النزوح. وقال تورك بعد زيارة للكاميرون: «أدعو الحكومة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة».

وأضاف: «أحثّ الحكومة أيضاً على مراجعة قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 في هذا الصدد».