مولدافيا تطرد دبلوماسياً روسياً بعد قضية تجسس

أعلنت مولدافيا، أمس، طرد دبلوماسي في السفارة الروسية، بعد الكشف عن قضية تجسس جديدة تتعلق بموظفَين رسميَين مولدافيَين أُوقفا في اليوم السابق بتهمة «الخيانة والتآمر».

وأعلنت وزارة الخارجية المولدافية، في بيان، أن الدبلوماسي صُنّف على أنه «شخص غير مرغوب فيه»، لقيامه «بنشاطات لا تتوافق مع وضعه»، واستدعت السفير الروسي أوليغ فاسنيتسوف، لإبلاغه بهذا القرار.

والأربعاء، أعلنت النيابة العامة أنها وضعت موظفَين رسميَين قيد الاحتجاز، أحدهما يعمل في البرلمان، والآخر في شرطة الحدود «للاشتباه في الخيانة والتآمر ضد جمهورية مولدافيا».