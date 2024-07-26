جيرالد فورد تنبأ قبل 3 عقود برئاسة امرأة للولايات المتحدة

كشفت صحف ومواقع أميركية، أن الرئيس الأميركي السابق، جيرالد فورد تنبأ أثناء ولايته، بتولي امرأة لمقعد الرئاسة في الولايات المتحدة في ظل ظروف معينة، وذلك قبل سنوات عدة من دخول نائبة الرئيس، كامالا هاريس سباق الرئاسة الأميركية.

وأشارت «واشنطن بوست» إلى فيديو انتشر بهذا الخصوص، لافتة إلى أن فورد قال «بعد أن تكسر النساء هذا الحاجز، ستكون أمام الرجال أوقات صعبة».

وأظهر الفيديو المرفق بالخبر جيرالد فورد وهو في زيارة لمدرسة أميركية، حيث تسأله طفلة ترتدي نظارة قائلة «مستر فورد، ما النصيحة التي تقدمها للفتاة لتصبح رئيسة للولايات المتحدة»، فيرد فورد «إنني آمل بالفعل أن يكون لدينا في وقت ما، رئيسة للولايات المتحدة. ويمكنني أن أخبرك كيف يمكن أن يحدث ذلك حالياً، لأنه لن يحدث ذلك عبر المسار الطبيعي للأحداث. فحين يختار الجمهوريون أو الديمقراطيون مرشحاً رجلاً للرئاسة، وامرأة لمنصب نائب الرئيس ويفوز هذا المرشح، ثم يموت الرئيس أثناء ولايته، ستصبح المرأة رئيساً للبلاد، طبقاً للقانون والدستور. وحين تكسر المرأة هذا الحاجز، فعلى الرجال منذ تلك اللحظة أن يكونوا حذرين، ستكون أمامهم أوقات شديدة الصعوبة، حتى لو حصلوا على ترشيح».

وقال موقع «سنوبر»، إنه تحقق من «الفيديو الذي انتشر الآن بشكل واسع في الولايات المتحدة، وتأكد أنه أصلي وغير مزور، وأنه تم تبادل الحديث أثناء لقاء الرئيس فورد مع 100 من طلاب المدارس في ايوا بمكتبة ومتحف هربرت هوفر عام 1989».

وأشار «سنوبر» إلى أن الفيديو تم بثه مجدداً عام 2022، ثم عاد ليُنشر وبشكل واسع هذه المرة، فور إعلان الرئيس جو بايدن انسحابه من سباق الرئاسة الأميركية.

واستطرد «الموقع»، على الرغم من انتشار الفيديو وإشارته إلى التشابه مع الموقف في الوقت الراهن، فإن هناك اختلافات رئيسة بين الموقفين، فقد حصلت امرأة أميركية بالفعل على ترشيح حزب رئيس عام 2016، عندما فازت هيلاري كيلنتون بترشيح الحزب الديمقراطي على الرغم من أنها خسرت الانتخابات، لكن الفارق بين ما حدث ونبوءة فورد أن الرئيس بايدن كان على قيد الحياة. وتابع الموقع «كذلك قال فورد يومها إنه يأمل أن يرى ذلك، أي رئيسة للولايات المتحدة، خلال أربع أو ثماني سنوات، لكن مرت ثلاثة عقود ولم يحدث ذلك».

• فورد قال إنه بعد أن تكسر النساء هذا الحاجز ستكون أمام الرجال أوقات صعبة.