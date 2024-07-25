سلالة جديدة من الجدري تتفشى في الكونغو الديمقراطية

قالت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية إنه تم اكتشاف ما لا يقل عن 25 حالة إصابة بسلالة جديدة خطرة من مرض الجدري، تنتشر عبر جمهورية الكونغو الديمقراطية في مدينة غوما بشرق البلاد، معظمها في مخيمات تؤوي الأشخاص الفارين من الصراع المحيط بها. وشهدت الكونغو 20 ألف حالة إصابة، وأكثر من 1000 حالة وفاة بسبب الجدري، خاصة بين الأطفال، منذ بداية عام 2023. وتم الإبلاغ عن أكثر من 11 ألف حالة، حتى الآن هذا العام.

ووافقت السلطات مؤخراً على استخدام اللقاحات لمعالجة هذه الزيادة، ولكن لا يتوافر أي منها حالياً خارج نطاق التجارب السريرية في البلاد. وقال رئيس فريق الاستجابة الوطني لمكافحة وباء الجدري، كريس كاسيتا، إن معظم الحالات الجديدة المبلغ عنها كانت في مخيمات النازحين. وقال إن الحالات كانت مصابة بسلالة جديدة من الفيروس الذي ينتشر في مقاطعة جنوب غوما، أكبر مدينة في مقاطعة شمال كيفو.

وكان الجدري متوطناً في الكونغو منذ عقود، لكن ظهر نوع جديد من النوع الأول من الفيروس في العام الماضي. وهي عدوى فيروسية تنتشر عن طريق الاتصال الوثيق، وتسبب أعراضاً تشبه أعراض الإنفلونزا وآفات مملوءة بالقيح. ومعظم الحالات خفيفة، لكنها يمكن أن تقتل. ويقيم مئات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من الصراع في شرق الكونغو الذي يسيطر عليه المتمردون، في مخيمات مكتظة في غوما وما حولها.

«فويس أوف أميركا»