الصين تؤكد استعدادها للتوسط في الحرب الأوكرانية

أعربت الصين عن استعدادها للتوسط في الصراع الدائر بين أوكرانيا وروسيا، وذلك خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في مدينة غوانجو بجنوبي الصين، أمس. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن الصين تدعم جميع الجهود التي تؤدي للسلام، مضيفاً أن بكين على استعداد «للقيام بدور بناء»، من أجل إنهاء الصراع واستئناف مباحثات السلام، حسبما قالت مصادر صينية.

وأضاف وانغ أن الصين تعتقد أن جميع الصراعات يجب أن يتم حلها في النهاية على طاولة المفاوضات. وأفادت مصادر صينية بأن كوليبا قال لنظيره الصيني، إن أوكرانيا على استعداد للدخول في مفاوضات مع روسيا بهدف تحقيق سلام عادل ودائم.