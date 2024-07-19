وزير الخارجية البريطاني يرفض الاعتراف بخطئه في حق ترامب

رفض وزير الخارجية البريطاني العمالي ديفيد لامي الإفصاح عما إذا كان سيعترف بأنه مخطئ بوصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه «معتل اجتماعياً ومتعاطفاً مع النازيين الجدد».

وقال لامي عندما كان عضواً في البرلمان، إن ترامب «يتمتع بجلد سميك للغاية» كناية عن أنه عديم الشعور، وذلك بعد أن واجه تحدياً بسبب التعليقات التي أدلى بها عندما كان نائباً في البرلمان عام 2018، وما إذا كان من الممكن أن يؤثر ذلك في العلاقات بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة إذا فاز المرشح الجمهوري بالانتخابات الرئاسية.

ورداً على سؤال عما إذا كان سيعترف بأنه كان مخطئاً بشأن ترامب، قال وزير الخارجية: «دونالد ترامب هو أكبر الشخصيات السياسية لدينا في هذه المرحلة على هذا الكوكب، من نواحٍ كثيرة». وأضاف: «كان لدى كثير من الناس أشياء يقولونها، ولكن علينا الاهتمام بمصلحتنا المشتركة، والاهتمام بالأمن باعتباره تحدياً مركزياً في المجتمع العالمي، والحرب في الشرق الأوسط، والحرب في أوروبا، مع تحديات هائلة لتكاليف المعيشة في جميع أنحاء العالم. وهناك كثير من القضايا المشتركة، وهي أن المملكة المتحدة يمكن أن تشترك مع الولايات المتحدة، وسنفعل ذلك مع أي شخص في البيت الأبيض».

وقال الوزير العمالي في رده على سؤال عما إذا كان لايزال يتمسك بتعليقاته السابقة: «ستجد صعوبة في العثور على أي سياسي لم يكن لديه ما يقوله عن دونالد ترامب في ذلك اليوم». وأضاف لامي: «اليوم أقف هنا بصفتي وزير خارجية المملكة المتحدة، وتعلمون أنني زرت واشنطن العاصمة ثماني مرات منذ أن أصبحت وزيراً لخارجية الظل، والآن وزيراً للخارجية، وأنا التقى مع الجمهوريين والديمقراطيين، والعديد منهم مقربون من ترامب».

عن «ديلي إكسبريس»