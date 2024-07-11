أمطار قياسية في كوريا الجنوبية تحدث مرة كل 200 عام

تعرضت أجزاء من كوريا الجنوبية لأمطار قياسية لا تحدث عادة إلا مرة واحدة كل 200 عام، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية في البلاد، أول من أمس. وأعلنت وزارة الداخلية مقتل أربعة أشخاص. وقال مسؤول في الوكالة، إن «ثلاث مناطق شهدت هطول أمطار بأعلى المستويات وبنسب لا تسجل إلا كل قرنين تقريباً».

وأظهرت بيانات الأرصاد الجوية أن ثلاث مناطق هي غومسان جنوب تشانغ تشيونغ، وتشوبونغنيونغ شمال تشانغ تشيونغ، وغونسان شمال جولا، شهدت أعلى نسب هطول أمطار على مدار الساعة تسجل منذ بدء تسجيل البيانات. وقال متحدث باسمها لوكالة «فرانس برس»: «هذه لم تحتسب بالمقارنة مع المستويات القياسية السابقة»، مشيراً إلى أن تسجيل البيانات الكاملة بدأ في 1904.

وأظهرت صور بثتها محطات تلفزيونية محلية بعض الأنهار وقد فاضت وغمرت الطرق بسبب الأمطار الغزيرة، وشُوهد الناس وهم يغوصون في المياه التي وصلت إلى مستوى الخصر في بعض المناطق.