المشرّعون الروس يقرون زيادة الضرائب على الأثرياء

أعطى مجلس الدوما، الغرفة الدنيا في البرلمان الروسي، موافقته النهائية على مشروع قانون من شأنه زيادة الضرائب على الدخل للأغنياء، في خطوة للمساعدة في ملء خزائن الحكومة خلال القتال في أوكرانيا.

ويحتاج مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه، أمس، خلال القراءة الثالثة والأخيرة من قِبل مجلس الدوما، إلى موافقة مجلس الاتحاد، وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين ليصبح قانوناً.

ويشكل التشريع الذي ينص على فرض ضريبة تصاعدية على الدخل الشخصي، تغييراً كبيراً في مسار الضريبة الثابتة الذي كان له الفضل، على نطاق واسع، في تحسين تحصيل الضرائب بعد تقديمه عام 2001.