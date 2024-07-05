أظهر استطلاع جديد للرأي أن معظم الأميركيين يعتقدون أن الرئيس السابق دونالد ترامب لن يقر بالهزيمة إذا خسر الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وعلى الرغم من أن معظم الأميركيين يتفقون على أن الخاسر في الانتخابات ملزم بقبول النتائج، فإن نحو نصف الناخبين المسجلين يرون أن ادعاءات ترامب بأنه فاز في انتخابات 2020 هي سبب للتصويت ضده في 2024. ويعتقد 78% من الأميركيين في استطلاع لشبكة «سي إن إن»، أن الرئيس جو بايدن سيقبل النتائج ويتنازل إذا خسر الانتخابات، لكن نحو سبعة من كل 10 أميركيين (71%) يشككون في أن ترامب سيقر بالهزيمة إذا خسر مرة أخرى في نوفمبر، بينما يعتقد 28% فقط أنه سيفعل ذلك.