الملكة كاميلا تبهر ضيوفها اليابانيين بـ «التاج»

أبهرت الملكة كاميلا، زوجة ملك بريطانيا تشارلز الثالث، الحضور بتاجها الملكي الذي ارتدته، عندما وصلت إلى قصر باكنغهام لاستضافة مأدبة رسمية فخمة لإمبراطور وإمبراطورة اليابان، وهي إلى جانب الملك تشارلز، ولكن كما هي الحال مع العديد من قطع المجوهرات الرسمية في المجموعة الملكية، هناك قصة طويلة وراء اختيارها التاج.

وارتدت الملكة ثوباً من الكريب الحريري المطرّز، وحملت حقيبة يد منسجمة معه. ومما زاد من تألق إطلالتها، أنها ارتدت عقداً من الألماس، ومجموعة منسقة من أقراط الياقوت والألماس، إضافة إلى سوار.

وللمرة الأولى، ارتدت كاميلا وسام العائلة الملكية الجديد على كتفها الأيسر، وهو عبارة عن شارة يرتديها أفراد العائلة المالكة.

ولكن تاج كاميلا الجذاب والمثير للجدل هو الذي احتل مركز الاهتمام، وهو تاج بورمي من الياقوت والألماس، ارتدته الملكة إليزابيث الراحلة، وتقدر قيمته بنحو سبعة ملايين جنيه إسترليني، وفقاً لما ذكرته صحيفة إكسبريس. وكرّمت كاميلا ضيفيها من خلال ارتداء لونيهما الوطنيين، وهما الأبيض والأحمر.

وارتدت كاميلا هذا التاج في عام 2023، خلال مأدبة الدولة الكورية الجنوبية في قصر باكنغهام. وتم تصنيفه باعتباره أحد أكثر القطع إثارة للجدل التي ارتدتها الملكة الراحلة، سواء من حيث تصميمه أو رمزيته.

وكلفت إليزابيث دار جارارد للمجوهرات في عام 1973 بتصميم تاج الياقوت البورمي بالأحجار الكريمة التي تلقتها هدية زفاف من شعب بورما. ويحوي التاج 96 ياقوتة ومجموعة من ألماس، وأثار الدهشة بين هواة العائلة المالكة.

وفي عام 2019، نشط الحديث عن هذا التاج، عندما ارتدته الملكة الراحلة خلال عشاء رسمي في المملكة المتحدة، يضم رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب.

تحدث الخبير في المجوهرات ماكسويل ستون، من صائغي ستيفن ستون، عن قيمة التيجان الثمينة، وقال «التاج الجميل ليس عاطفياً فحسب، بل ذو قيمة كبيرة، حيث إن الياقوت البورمي ثمين للغاية ونادر».

وتم الترحيب خلال المأدبة الرسمية بالضيوف اليابانيين الذين التقوا مع العائلة المالكة البريطانية، بمن في ذلك الملك والملكة، وأمير ويلز، ودوق ودوقة إدنبرة، إلى جانب دوق ودوقة غلوستر.

• الملكة ارتدت ثوباً من الكريب الحريري المطرّز وحملت حقيبة يد منسجمة معه.