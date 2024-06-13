الجفاف يدفع كورسيكا الفرنسية إلى ترشيد استهلاك المياه

منذ 10 يونيو تم وضع 137 بلدة من أصل 236 بلدة في منطقة كورسيكا العليا في حالة تأهب لجفاف المياه. وفُرضت قيود صارمة على استهلاك المياه نظراً لأن هطول الأمطار كان منخفضاً جداً منذ سبتمبر 2023، على المناطق المحيطة بكاب كورس وبلين أورينتال.

وفي بعض المناطق، يكون منسوب الأنهار ومنسوب المياه منخفضاً جداً، بما يعادل شهر يوليو. وقد تم تطبيق ترشيد الاستهلاك في فبراير، عندما قام المزارعون من تلقاء أنفسهم، بتنفيذ إجراءات للحفاظ على الموارد. وفي حديثها عن الوضع، أشارت مقاطعة كورسيكا العليا إلى أن العجز المائي تاريخي ومتعدد العوامل، وهو الوضع الذي من المرجح أن يتكرر في السنوات المقبلة مع تغير المناخ. وفي مواجهة موجات الجفاف المبكرة المتزايدة، لم تعد الحلول القصيرة الأجل كافية. وللقيام بذلك دعا مسؤولو الجزيرة رؤساء البلديات ومديري خدمات إمدادات المياه وخدمات الري، إلى وصف تدابير لتوفير المياه بناء على الأوضاع المحلية، بما في ذلك حظر سقي الحدائق وحدائق الخضراوات من الساعة 9:00 صباحاً حتى 7:00 مساء، وحظر سقي المنشآت الرياضية، بما في ذلك ملاعب الغولف والمساحات الخضراء العامة خلال هذه الساعات نفسها، وكذلك حظر ملء حمامات السباحة الخاصة.